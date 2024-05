Demain nous appartient spoiler : Jordan fait une proposition à Violette (vidéo épisode du 31 mai)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Violette et Jordan sont plus proches que jamais dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Ces deux là ne sont toujours pas en couple mais leur complicité est grandissante. Et dans quelques jours, Jordan va faire une jolie proposition à Violette…











À l’approche de l’oral du bac de français, Jordan fait tout son possible pour devenir le coach personnel de Violette… François l’a mise avec Pierrick pour le tutorat mais évidemment Violette préfèrerait être avec Jordan… Le prof a refusé mais Jordan n’a pas dit son dernier mot. Il propose d’inverser les binômes sans lui en parler !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1698 du 31 mai 2024 : Jordan va aider Violette

