Koh-Lanta : qui a été éliminé à l’orientation ? Qui sera sur les poteaux ? (résumé + replay 28 mai 2024)

Koh-Lanta, les chasseurs d’immunité, épisode 15 du mardi 28 mai 2024 – C’est parti pour la première partie de la finale de « Koh-Lanta, les chasseurs d’immunité ». Après l’élimination de Sébastien, c’est l’heure de l’épreuve de l’orientation !





Sébastien rejoint le camps du jury final alors que les autres se préparent pour cette avant-dernière épreuve de l’aventure.







L’orientation est annoncée. Amri, Julie, Meïssa, Léa et Pauline s’affrontent pour décrocher leurs places sur les mythiques poteaux de Koh-Lanta.

Denis accueille les 5 finalistes. L’objectif est clair : trouver un poignard synonyme de qualification pour les poteaux. Deux d’entre eux seront éliminés ce soir !



Il présente les trois repères : la pierre ocre, souche blanche, tronc calciné. Ensuite, dans un rayon de 15 pas il faudra trouver la balise, qui contient un nombre et un code couleur (nombre de pas et couleur correspondant à une direction). Léa et Julie choisissent le tronc, Amri la pierre, et Pauline et Meïssa la souche.

Léa est la première à trouver son repère. Et elle est aussi la première à trouver la balise, en seulement 12 minutes au total ! Elle file à la table d’orientation pour trouver la direction correspondant à la couleur de la balise.

Meïssa finit par trouver la souche et la balise ! Mais il se perd et peine à retrouver la table d’orientation. Au moment où il parvient, Pauline trouve à son tour le repère et cherche la balise. Et sur le chemin du retour, Meïssa ne trouve plus le repère !

Au bout d’une heure, Amri trouve la pierre ocre. Et Léa ne parvient pas à trouver le poignard après 1h15 de recherche… Elle commence à s’énerver mais finit par trouver le poignard ! Elle remporte donc cette épreuve d’orientation ! Juste après, Meïssa trouve lui aussi son poignard.

Pour Amri, Julie et Pauline, c’est le stress. Ils sont tous autour de la pierre ocre ! Julie perd sa boussole et décide de suivre Amri. Amri n’apprécie pas mais Julie ne se laisse pas impressionner, elle lui dit que c’est le jeu. Et sans le savoir, Pauline est toute proche du poignard ! Mais longtemps après, c’est finalement Julie qui trouve le poignard !

Et 3 derniers finalistes de Koh-Lanta sont…

Léa, Meïssa et Julie sont donc les trois derniers aventuriers sur les poteaux. Amri et Pauline sont éliminés ! A l’approche du cyclone, les finalistes ne reviennent pas sur leur camps. Ils vont dormir dans une école, à l’abris.

Si vous avez manqué l’épisode 15 ce 28 mai 2024, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur TF1+ mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 4 juin pour suivre la finale de « Koh-Lanta, les chasseurs d’immunité ».