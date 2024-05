Ici tout commence spoiler : Rose prend une grande décision (vidéo épisode du 14 mai)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Rose va prendre une grande décision dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, la soeur de Clotilde va décider de déménager !











Rose se confie à Carla, qui propose de l’aider à trouver un appartement. Elle annonce ensuite la nouvelle à Clotilde, qui est un peu triste de la voir partir. Mais Rose a décidé de reprendre sa vie en main, et ça passe par son propre logement ! Elle vit chez Clotilde depuis sa séparation avec Antoine et il est grand temps pour Rose de laisser Clotilde et Joachim tranquilles…

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.