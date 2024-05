Top Chef : qui a été éliminé lors de l’épisode 9 du 8 mai ? (résumé + replay)

Publicité





Top Chef éliminé du 8 mai 2024 – Qui a été éliminé ce soir à l’issue de l’épisode 9 de la saison 15 de l’émission culinaire « Top Chef » ? Philippe Etchebest, Paul Pairet, Glenn Viel, Hélène Darroze et Stéphanie Le Quellec ont fait leur choix !





Et à l’issue de cet épisode, c’est Bryan Debouche qui a été éliminé.







Coup de théâtre ce soir dans Top chef : à l’issue des deux épreuves, chaque chef a formé un binôme avec un candidat jusqu’à la fin du concours avec, en ligne de mire, la finale ! Le candidat qui n’aura pas réussi à convaincre au moins un chef sera éliminé définitivement du concours.

‌Pour la première épreuve, les candidats ont été coachés par Guy Savoy, élu meilleur chef du monde, et c’est Yannick Alléno, chef mondialement connu qui totalise 15 étoiles, qui a endossé ce rôle pour la dernière épreuve.

A l’issue de ces épreuves, Paul Pairet est avec Clotaire Poirier, Philippe Etchebest avec Marie Pacotte, Glenn Viel avec Valentin Raffali, Hélène Darroze avec Quentin Maufrais, et Stéphanie Le Quellec avec Jorick Dorignac.



Il ne reste plus que Pavel Hug et Bryan Debouche, qui sont en danger. Et c’est Pavel qui se qualifie pour la semaine prochaine et rejoint Dominique Crenn ! Bryan Debouche est éliminé.

Rendez-vous le mercredi 15 mai à 21h10 sur M6 pour suivre l’épisode 10. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit sur 6play.