« Les enfants maudits » : suite et fin ce 31 mai sur TF1 (histoire, interprètes)

« Les enfants maudits : une nouvelle famille » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 31 mai 2024 – Ce vendredi après-midi et comme chaque jour sur TF1, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Les enfants maudits : une nouvelle famille ». Il s’agit du quatrième volet de la saga !





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Les enfants maudits : une nouvelle famille » : l’histoire, le casting

Orpheline et handicapée, Annie, la fille de Heaven, est emmenée au manoir Farthinggale par Tony Tatterton. Elle endure la douleur de la séparation d’avec sa famille, notamment de Luke.

Avec : Jason Priestley (Tony), Lizzie Boys (Annie), Johannah Newmarch (Heaven), Jason Cermak (Troy)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 du dernier volet, « Les enfants maudits : les origines du mal ».

« Les enfants maudits : les origines du mal » : l’histoire et le casting

Leigh VanVoreen doit fuir le manoir Farthinggale et les secrets qu’il renferme. Elle trouve refuge dans les bras de Luke Casteel, dont l’affection lui redonne espoir.

Avec : Jennifer Laporte (Leigh), Max Lloyd-Jones (Tony), Cindy Busby (Jillian), David Lewis (Cleeve)