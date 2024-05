« Mariés au premier regard » du 20 mai 2024 : rebondissements ce soir sur M6 (extrait vidéo)

Publicité





« Mariés au premier regard » du 20 mai 2024 – Ce soir et comme chaque lundi, M6 poursuit la diffusion de la saison 8 de « Mariés au premier regard ». Au programme aujourd'hui, la suite des histoires entre Romain et Clémence, Laurie et Jean-Nicolas, Tracy et Flo, Florian et Alice, et Ludivine et Raphaël.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne







« Mariés au premier regard » du 20 mai, au programme ce soir

Romain et Clémence sont sur le point de se marier mais Romain demande à parler à Clémence en apparté… Et pour cause, sur son premier regard sur Clémence, Romain décide de dire non et ne pas se marier ! Clémence doit encaisser le choc…

Laurie et Jean-Nicolas se font eux aussi face à Gibraltar. A l’inverse, le courant passe et ils se marient ! Il s’agit du tout dernier mariage de la saison.



Pour Tracy et Flo, c’est l’heure du bilan. Ils se retrouvent face aux experts et doivent confirmer ou non leur mariage.

Quand à Ludivine et Raphaël, rien ne va plus ! Raphaël est cache et notamment sur le physique de sa femme… Touchée en plein coeur, Ludivine se braque et l’envoie sérieusement balader. Arriveront-ils à laisser une chance à leur mariage ?

Entre Florian et Alice, la communication est rompue depuis la fin du voyage de noces. Gilbert décide de leur parler.

Extrait vidéo

« Deux premiers regards, mais une seule issue heureuse »

Qui fera le choix de se dire non ce lundi ? 💔#MAPR, lundi à 21:10 sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel pic.twitter.com/t3PbBXFsEI — M6 (@M6) May 17, 2024

« Mariés au premier regard » revient ce soir sur M6.