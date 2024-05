Mask Singer : la Perruque démasquée, qui s’y cachait ? Réponse ! (VIDEO)

Publicité





Mask Singer qui était derrière la Perruque ? – Après le Robolapin en milieu d’émission, c’est la Perruque qui a du se démasquer à l’issue du quatrième prime de la saison 6 de Mask Singer ce vendredi soir.





Si la Perruque, nouveau costume qui tentait de rejoindre officiellement l’aventure, avait réussi à battre le Robolapin, ça n’a pas été le cas face à la Libellule et la Geishamurai.







Et on peut dire que c’était une surprise puisqu’aucune célébrité ne se cachait derrière le costume, c’était un personnage de dessin animé : Ladybug. Inès Reg l’avait déjà démasquée avec son prono d’or et Kev Adams l’avait deviné après sa deuxième prestation et l’indice de la coccinelle.

VIDÉO Mask Singer : Ladybug était derrière la Perruque

Après sa prestation, la Perruque a donc du aller dans la tanière pour se démasquer…



