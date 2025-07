Secret Story du 16 juillet 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du mercredi 16 juillet 2025











La maison de cristal se réveille avec toujours de l’eau froide. Et l’ambiance est meilleure après le gros clash de la veille. Dans la maison des secrets, Adrien et Constance continuent leurs missions, Romy les regarde l’air amusé. Elle ne comprend pas ce qui prend à Adrien.

Ethan et Noah s’affrontent dans la salle des destins croisés. Face à eux, les portraits d’Anita et Mayer. Ils ont un choix crucial à faire : l’un sera éliminé et l’autre immunisé ! Il faut donner 10.000 euros de la cagnotte. Noah est prêt à les mettre pour Anita, Ethan aussi. La Voix lance donc les enchères. Noah remporte l’enchère, il immunise Anita pour 22.000 euros ! Mayer est nominé d’office.

Ethan explique la situation, Mayer ne comprend pas. Et Romy n’apprécie pas, elle est remontée et s’emporte contre Ethan.



Place aux nominations. Chaque habitant doit nominé quelqu’un de sa maison et quelqu’un de l’autre maison. A l’issue de leurs votes, Ethan, Adrien et Pimprenelle sont nominés, tout comme Mayer et Constance, déjà nominés d’office. La Voix fait l’annonce et ajoute que cette semaine, il y aura 2 éliminés !

Constance est sous le choc d’apprendre qu’elle a été nominée secrètement. Suite au choix de Romy, une vidéo est diffusée à tout le monde. Il s’agit d’Adrien et Constance qui parlent. Pimprenelle n’apprécie pas.

Les habitants répondent à des questions venant de l’autre maison. Noah et Anita avouent qu’ils se manquent. Et Anita doit avouer que c’est elle qui a nominé Constance. Un clash éclate entre les deux candidates !

Constance est dans la salle de la transparence et accepte de diffuser une vidéo. Il s’agit d’une vidéo de Mayer qui dit qu’il n’a pas encore trouvé sa moitié. Romy encaisse difficilement.

