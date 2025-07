Un Si Grand Soleil du 17 juillet : Eliott face au verdict, Thaïs fait une découverte capitale (résumé épisode 1707 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 17 juillet 2025, spoiler résumé de l’épisode 1707 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 17 juillet 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Élise et Thaïs doivent analyser les relevés téléphoniques de Sohan et de la victime, Fred Rami. Élise a du mal à cerner Guérin… Il ne parle pas comme quelqu’un qui aurait commis un meurtre. Il est calme, cohérent, très précis… quelque chose ne colle pas. Elle a la nette impression qu’il cache quelque chose.

Charlotte veut retourner au lycée, elle pense que ça lui fera du bien de revoir ses amis. Soan lui conseille de rester fidèle à la version officielle, surtout devant Achille, dont la mère est juge. Charlotte fait bonne figure devant tout le monde, mais c’est difficile à vivre au lycée.



Publicité





Au commissariat, Thaïs découvre que Soan a reçu un appel de sa fille à 22h12, alors qu’il était censé être avec elle dans la voiture. Élise le convoque au commissariat pour le réinterroger. Soan affirme qu’il s’agissait sûrement d’un appel involontaire. Pourtant, l’appel a duré 1 minute et 13 secondes — il a donc bien décroché. Quinze minutes plus tard, il appelait le SAMU. Élise insiste : que cache-t-il vraiment ?

Muriel est stressée à l’idée de rencontrer la juge aux affaires familiales pour connaître le verdict. Boris essaie de la rassurer en lui disant que tout va bien se passer. La juge lui accorde finalement la garde exclusive. Eliott aura droit à trois heures de visite par semaine, sous la surveillance d’une assistante sociale. Cette décision est provisoire : un nouveau point sera fait dans six mois.

L’avocat d’Eliott, maître Levars, lui conseille de faire appel, mais Eliott refuse. Il affirme à la juge qu’il comprend sa décision et qu’il estime qu’il ne récolte que ce qu’il a semé. Il présente ses excuses à Muriel et assure qu’il espère qu’ils réussiront à retrouver un lien apaisé. En parallèle, il dit à son avocat qu’il compte attendrir Muriel pour qu’elle retire sa plainte… De son côté, Eve est furieuse à l’idée de ne pas voir son petit-fils Toma pendant six mois.

Finalement, Muriel appelle Eliott pour lui dire qu’elle va retirer sa plainte, consciente que ce sera difficile pour lui de ne pas voir son fils. Elle lui confie qu’elle l’a trouvé sincère ce matin, et que c’est pour cette raison qu’elle décide de faire un pas vers lui.

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil Spoiler : drame, Soan se fait tirer dessus et s’effondre ! (épisode du 18 juillet)

Pour ne rien louper des infos et replay de « Un si grand soleil », rejoignez la page fans sur Facebook ici

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.