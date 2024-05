Un Si Grand Soleil spoiler : Clément face à la vérité sur Janet et Sylvio (résumé épisode du 7 juin 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler, épisode 1410 du 7 juin 2024 – Rien ne va plus entre Janet et Clément dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors qu’ils se sont tous les deux avoué leurs tromperies, voilà que Becker va découvrir avec qui Janet l’a trompé !





Janet ne préfère pas lui dire mais Becker devine qu’il s’agit du père Sylvio et Janet finit par le reconnaitre.







Clément est sous le choc, il pense que Sylvio est le tueur en série surnommé le fleuriste et elle ne comprend pas comment Janet a pu le tromper avec lui. Mais Janet lui assure qu’elle est convaincue que la police se trompe et que Sylvio est innocent. Elle lui explique qu’il a quitté la France car il était amoureux d’elle et non pas pour fuir des crimes !

