Secret Story du 18 mai 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Secret Story, résumé de la quotidienne du samedi 18 mai 2024 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2024. Retour sur la journée de vendredi dans la maison des secrets.





Au réveil, les nominée sont la pression en ce jour d’élimination. Et c’est l’heure de la révélation suite au buzz de Cassandra sur Justine. Justine, qui a réussi sa mission secrète, ne la révèle pas et lui dit juste que ce n’est pas son secret. Bernée, Cassandra perd 5.000 euros de sa cagnotte !







Zoé est sur la piste du secret d’Alexis. Et un indice sur son secret est révélé : « Il faut connaitre le passé pour comprendre le présent et construire l’avenir ». Zoé annonce qu’elle a découvert son secret ! Elle va ensuite lui parler et lui cite quasiment l’intitulé de son secret…

Le clan de Lou est confiant avant le verdict des votes du public. Et les nommées font leurs valises. Francesca stresse pour Charlène, elle a peur qu’elle parte.



A l’heure du verdict, Christophe Beaugrand annonce l’élimination de Lou. Un choc pour tout le monde alors qu’en réalité, Lou rejoint la pièce secrète. Léo et Perrine sont en pleurs. Lou culpabilise d’avoir Lou se nominer.

Maxence, Léo et Perrine sont bouleversés… Et évidemment, le clan adverse se réjouit. Pendant ce temps là, la Voix accueille Lou dans la pièce secrète. Elle va pouvoir tout voir et tout entendre, et elle va prendre des décisions secrètes qui vont bouleverser le jeu pour tout le monde.

Sur un écran, Lou découvre les réactions des autres suite à son élimination. Et c’est clairement deux ambiances différentes dans la maison des secrets. Le clan de Charlène et Francesca savourent pendant que les autres sont tristes.

Alexis est ravi que Zoé soit revenue et il tente un rapprochement. Et Alexis parle à Cameron, il pense que Charlène est puissante après avoir sorti Lou.

VIDÉO Secret Story, le replay de la quotidienne du 18 mai

Rendez-vous lundi à 17H30 sur TF1 pour la prochaine quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.