« Tout le monde joue avec la mémoire » : quels invités ce soir sur France 2 ? (4 mai 2024)

Ce soir « Tout le monde joue avec la mémoire » sur France 2. Julia Vignali, accompagnée de Fabien Olicard, le mentaliste, reçoivent des invités du monde du spectacle qui viennent se prêter au jeu en direct !





Rendez-vous dès 21h10, mais aussi en streaming puis en replay sur france.tv.







Partez pour une soirée alliant plaisir et apprentissage, où la mémoire est à l’honneur ! « Tout le monde joue avec la mémoire » est de retour dans une toute nouvelle édition, animée par Julia Vignali et accompagnée du mentaliste Fabien Olicard.

Six personnalités se lancent dans des défis pour la bonne cause, tout en stimulant leur mémoire : Virginie Hocq, Mélanie Bernier, Magali Ripoll, Max Boublil, Agustín Galiana et Keen’V.



Divisés en deux équipes, hommes et femmes s’affrontent dans des jeux classiques revisités comme « Les 2 font la paire », « 1, 2, 3 Soleil… ou pas ? », les 7 différences version « vivant » et bien d’autres encore !

Chez vous, en famille, comparez vos capacités mémorielles avec nos invités. En plus des jeux, apprenez des astuces simples pour améliorer votre mémoire grâce aux démonstrations de Fabien Olicard.

À la clé, une finale où la meilleure personnalité de l’équipe gagnante pourra tenter de remporter jusqu’à 50 000 euros pour la Fondation pour la recherche médicale, soutenant des projets de recherche depuis plus de 75 ans.

Venez jouer pour la bonne cause, défier votre mémoire et vous divertir en compagnie de nos invités !