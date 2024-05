« Une famille trop parfaite » : votre téléfilm ce 7 mai sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Une famille trop parfaite » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 7 mai 2024 – Ce mardi après-midi et comme chaque jour sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Une famille trop parfaite ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Une famille trop parfaite » : l’histoire, le casting

Lors d’un séminaire professionnel, Kent et Amy, tous deux agents immobiliers, partagent une nuit ensemble. Lorsque le mari d’Amy, Brad, découvre cette liaison, une altercation survient et Amy chute dans les escaliers, entraînant sa mort. Bouleversé par la perte de sa femme, Brad décide de se venger. Il s’approche de manière menaçante de Sarah, la femme de Kent, et assassine Miguel, un collègue de Kent, espérant ainsi faire porter le blâme à Kent. Heureusement, Lucy, la fille de Kent et Sarah, se méfie et finit par découvrir la vérité sur le nouvel ami de sa mère.

Avec : Sarah Cleveland (Sarah), Matt Wells (Kent), Scott Gibson (Brad), Camille Blott (Lucy)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Je suis la fille de ton mari ».

« Je suis la fille de ton mari » : l’histoire et le casting

Jeff et Lisa mènent une vie de famille ordinaire avec leurs deux enfants jusqu’à ce qu’une jeune femme nommée Carlee fasse irruption dans leur vie, prétendant être la fille que Jeff aurait eue avec un amour de lycée.

Avec : Annika Foster (Carlee Byrne / Samantha), Jhey Castles (Lisa Mitchell), Tu Morrow (Ella Mitchell)