13h15 le dimanche du 16 juin : au sommaire aujourd’hui

13h15 le dimanche du 16 juin 2024 – « Bibendum Story »





« 13h15 le dimanche » du 16 juin 2024 : « Bibendum Story », le sommaire

Cette série en quatre épisodes raconte une histoire exceptionnelle : celle d’Edouard et André Michelin, deux frères qui ont transformé le monde du pneumatique et bien plus encore.

L’histoire de Michelin dépasse la simple réussite industrielle ; elle incarne une partie de l’histoire de France, du célèbre guide gastronomique à la mascotte mondialement reconnue. Michelin est l’une des rares entreprises du CAC 40 à avoir conservé son siège social dans son berceau historique, au cœur de Clermont-Ferrand.



Tout a commencé à la fin du XIXe siècle avec Edouard et André Michelin. Edouard, un inventeur de génie, et André, un as du marketing, ont réussi en quelques décennies à transformer une petite usine au bord de la faillite en leader mondial du pneu.

Deux frères et un pneu

Partant d’un simple pneu de vélo crevé, les frères Michelin ont révolutionné l’industrie pneumatique. Edouard a inventé le pneu démontable, tandis qu’André a su le commercialiser avec brio.

Malgré des affaires prospères mais fragiles, et confrontés à des poursuites judiciaires menaçant leur succès, ils ont su rebondir et aller encore plus loin.