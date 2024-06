13h15 le samedi du 15 juin : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le samedi du 15 juin 2024 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce samedi dans le numéro intitulé « Guerrières à paillettes ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 13h15 le samedi » du 15 juin 2024 : le sommaire

Depuis deux ans, « 13h15 le samedi » suit l’équipe de France de natation artistique dans sa préparation pour les Jeux olympiques de Paris. Cette série offre une plongée dans un sport exigeant qui allie technique et art, à travers les récits de jeunes athlètes déterminées.

À quelques semaines des Jeux olympiques, les athlètes français poursuivent intensivement leur entraînement pour cet événement majeur de leur carrière, souvent brève, notamment pour les nageuses de l’équipe de France de natation artistique (ou natation synchronisée). Âgées de 16 à 23 ans, ces jeunes femmes doivent réaliser une performance parfaite, en parfaite synchronisation, devant le monde entier.



« 13h15 le samedi » suit notamment la voltigeuse de l’équipe, Eve Planeix, depuis deux ans. Comment ces nageuses se préparent-elles pour les JO ? Et pour leur avenir ?

Le magazine a accompagné Eve et ses coéquipières lors de leur préparation à La Réunion, où elles ont secrètement peaufiné leur chorégraphie, loin des regards de la concurrence chinoise ou américaine. Elles ont également été suivies dans leur quotidien à l’INSEP, l’école des champions, où elles équilibrent entraînements aquatiques et études.

La natation artistique est souvent perçue à travers ses aspects glamour, mais sous le maquillage, ces athlètes figurent parmi les plus complètes au monde, combinant des compétences de gymnastes, apnéistes, danseuses, nageuses et artistes.