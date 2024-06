Plus Belle La Vie spoilers : un drame, l’hommage à Abdel, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 17 au 21 juin 2024)

Publicité





Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 17 au 21 juin 2024 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





Et on peut déjà vous dire que grâce à Jean-Paul et au témoignage d’Ophélie, la police va retrouver Anaïs Delpierre ente la vie et la mort… Mais vont-ils retrouver le tueur en série ?







C’est aussi l’heure du discours de Léa pour les effondrements de l’ancien quartier. Elle rend un vibrant hommage à Abdel Fedala mais Barbara choisit de ne pas y assister… Thomas s’inquiète.

Quant à Jennifer, elle est en danger après que quelqu’un l’ait reconnue sur la vidéo du cabinet publiée par Jules… Et Eric commence des cours de self-defense au Pavillon des Fleurs.



Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 17 au 21 juin 2024

Lundi 17 juin 2024 (épisode 115) : Boher et Patrick doivent avancer vite pour sauver une vie. Au cabinet, les réactions sont mitigées face au travail de Jules. Blanche et Luna tempèrent l’enthousiasme d’Eric.

Mardi 18 juin 2024 (épisode 116) : Eric fait une intervention à sa manière au pavillon des Fleurs. De leur côté, les policiers font des découvertes importantes. Au Mistral, un événement fait frôler le drame…

Mercredi 19 juin 2024 (épisode 117) : Une nouvelle course contre la montre s’engage pour les policiers, qui intensifient leurs efforts. Au cabinet, Pascal, un nouvel infirmier, est au cœur de toutes les conversations. Nisma se confie à Morgane.

Jeudi 20 juin 2024 (épisode 118) : Les Mistraliens se préparent pour une journée de commémorations. Pendant ce temps, Jennifer est déboussolée par une série d’étranges événements.

Vendredi 21 juin 2024 (épisode 119) : L’état de Jennifer commence à susciter l’inquiétude de ses proches. Au commissariat, Patrick tombe des nues après avoir fait preuve d’un excès de confiance. Pendant ce temps, Steve semble vivre sa meilleure vie.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 17 au 21 juin 2024

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…