Ça commence aujourd’hui du 25 juin 2024 : sommaire et extrait vidéo avec Jeanfi Janssens

Ça commence aujourd’hui du 25 juin 2024, le sommaire – Ce mardi après-midi sur France 2, Faustine Bollaert est de retour pour deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, il s’agit encore de deux rediffusions.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 25 juin 2024, « Jeanfi Janssens : Rien ne le prédestinait à cette carrière hors du commun ! »

Peut-être l’avez-vous déjà rencontré lors d’un vol long-courrier avant de le voir à la télévision : nous accueillons aujourd’hui Jeanfi Janssens, accompagné de nos invités, eux aussi au parcours exceptionnel. Ils nous montreront qu’il faut croire en ses rêves !

Et à 15h05 « Couple, amour, sexualité : ils sont pour le partage ! »

Faustine et ses invités explorent une nouvelle tendance : de plus en plus de couples, lassés de la routine amoureuse, choisissent d’ouvrir leur relation à d’autres partenaires et de renoncer à la fidélité traditionnelle. Ils partagent leurs expériences avec vous.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 25 juin 2024

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

« Jeanfi Janssens : Rien ne le prédestinait à cette carrière hors du commun ! », c’est ce mardi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.