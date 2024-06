« Meurtre en croisière » : votre téléfilm ce 25 juin sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Meurtre en croisière » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 25 juin 2024





« Meurtre en croisière » : l’histoire, le casting

La chanteuse à succès Sadie Woodford, épuisée par la pression et le style de vie de sa carrière, envisage de tout arrêter. Pour faire le point, elle embarque avec son agent et ses deux amis et partenaires pour une croisière. Mais ce moment de répit loin des paparazzis prend rapidement une tournure imprévue…

Avec : Sarah Jane Morris (Kara), Charles Mesure (Bill), Jason Faunt (Le capitaine Jimmy), Chris Gann (Le shérif Klock), Mea Wilkerson (Sadie Woodford)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Une vie pour sauver mon fils ».

« Une vie pour sauver mon fils » : l’histoire et le casting

Ian, le fils d’Amanda, subit un grave accident de voiture qui endommage sévèrement son foie, nécessitant une greffe d’urgence. En raison de son groupe sanguin rare, Amanda se lance dans une recherche désespérée pour trouver un donneur, sans succès. Elle décide alors de lancer un appel à la télévision. Dale, un habitant de la ville, répond à son appel. Cependant, malgré son apparence sympathique, son comportement est étrange et son passé trouble. Amanda et son amie Sharon découvrent qu’il a déjà offert d’être donneur pour sauver une autre femme…

Avec : Alaina Huffman (Amanda), Stephanie Sy (Shar), Adam Hurtig (Dale), Jesse Nobess (Ian)