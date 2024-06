Demain nous appartient spoilers : disparitions, meurtres, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 24 au 28 juin 2024)

Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 24 au 28 juin 2024 – Vous avez déjà hâte de savoir ce qui va se passer la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Demain nous appartient » ? Comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





Et on peut déjà vous dire que Audrey a un trou noir au sujet de son agression.







Publicité





Et dans le même temps, Bastien est très inquiet car son père a disparu. La disparition de John Kovac semble lié à la disparition de la femme avec qui il avait une liaison, et qui est mariée ! Quelques jours plus tard, celle-ci est retrouvée morte !

De son côté, Rayane doit assumer les conséquences de ses actes. Il est condamné à des travaux d’intérêt général et se retrouve au mas d’Alex.



Publicité





Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 24 au 28 juin 2024

Lundi 24 juin 2024 (épisode 1714) : Après son agression, Audrey ne se souvient plus de rien. Rayane paye les conséquences de ses actes. La Star Academy est présente pour fêter l’ouverture de La paillote.

Mardi 25 juin 2024 : pas de diffusion (match de l’Euro 2024)

Mercredi 26 juin 2024 (épisode 1715) : Une nouvelle disparition touche personnellement Sébastien, qui met la pression à Martin. Raphaëlle a trouvé une structure pour les T.I.G. de Rayane. Lilou sort le champagne, mais c’est Sylvain qui trinque.

Jeudi 27 juin 2024 (épisode 1716) : La police retrouve un corps dans le véhicule d’un Sétois. Lilou n’a pas dit son dernier mot. Après son premier jour au mas ostréicole, Rayane lance une bouteille à la mer.

Vendredi 28 juin 2024 (épisode 1717) : Un joggeur fait une terrible découverte. A La paillote, Charles a une mauvaise surprise. Aurore et Manon déménagent tandis que William déprime.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Sébastien bouleversé par la mort de… (vidéo épisode du 27 juin)

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 24 au 28 juin 2024

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…