« Mariés au premier regard » du 24 juin 2024 : le bilan ce soir sur M6 (extrait vidéo)

« Mariés au premier regard » du 24 juin 2024 – Ce lundi soir, M6 termine la diffusion de la saison 8 de « Mariés au premier regard ». Au programme aujourd’hui, le bilan avec Ophélie et Loïc, Ludivine et Raphaël, Romain et Camille, Laurie et Jean-Nicolas, Tracy et Flo, ainsi que Florian et Alice.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur 6Play







« Mariés au premier regard » du 24 juin, au programme ce soir

C’est la fin de l’aventure pour les couples de la saison 8 de « Mariés au premier regard ». Romain fait face à Camille, qui lui avoue si elle est célibataire ou toujours en couple avec l’homme rencontré pendant l’aventure.

Ludivine recontacte Raphaëlle pour une ultime tentative de sauver son mariage tandis que Laurie retrouve Jean-Nicolas pour mettre les choses au clair et lui dire ce qu’elle a sur le coeur.



Ophélie et Loïc ont une grande décision à annoncer alors que Florian et Alice sont plus heureux que jamais. Et Tracy et Flo ont passé une grande étape…

Extrait vidéo

"Là c'était très très fort" 🥰

Alice et Florian découvrent des mois plus tard les images de leur mariage ! Mais sont-ils toujours ensemble ?#MAPR, lundi à 21:10 sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel pic.twitter.com/5F8evTBJqM — M6 (@M6) June 22, 2024

« Mariés au premier regard », la saison s’achève ce soir sur M6.