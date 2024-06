Prière d’enquêter du 25 juin : vos épisodes ce soir sur France 3

Publicité





Prière d’enquêter du 25 juin 2024 – C’est des rediffusions de votre série « Prière d’enquêter » qui vous attendent ce mardi soir sur France 3. Au programme aujourd’hui, deux anciens épisodes avec le duo formé par Sabrina Ouazani et Mathieu Spinosi.





Un programme également disponible en avant-première puis replay sur France.TV.







Prière d’enquêter du 25 juin, vos épisodes ce soir

« Un si long chemin » : Eric Massol, propriétaire d’un gîte sur le chemin de Compostelle, est retrouvé mort, tué d’une balle. À première vue, les six randonneurs ayant passé la nuit au gîte semblent n’avoir aucun lien avec ce meurtre. Cependant, Elli demande à Clément de les accompagner à Valmagne, leur prochaine étape. Tandis que Clément marche avec le groupe et observe des comportements étranges, Elli s’intéresse à la belle-fille de Massol, avec qui ce dernier entretenait de mauvaises relations. Elli fait aussi une découverte troublante qui ébranle l’image idéale qu’elle avait de ses parents, décédés il y a 15 ans. Elli et Clément se retrouvent à Valmagne pour résoudre une affaire où les coupables et les victimes ne sont pas ceux que l’on croit.

« C’était écrit » : À l’Université de Montpellier, Nathalie Josserand, professeure de 45 ans, est retrouvée morte dans un amphithéâtre. Elli considère d’abord David Crosnier, 35 ans, jeune maître de conférence, comme le principal suspect, surtout que l’arme du crime a été retrouvée chez lui. Ancien compagnon de Nathalie, David entretient une relation amoureuse avec Maryam, la sœur d’Elli. Maryam, qui défend David malgré les apparences, se retrouve en conflit avec Elli, exacerbant encore la situation lorsque Elli annonce à ses sœurs qu’elle devra vendre leur maison de famille. Alors qu’Elli se concentre sur David, Clément soupçonne un autre individu : Stéphane Rocques, président de l’université, qui semble vouloir cacher un secret à tout prix.



Casting

Avec : Sabrina Ouazani, Mathieu Spinosi, Jérôme Robart, Christian Rauth, Marie Bunel, Joséphine Draï, Patrick Rocca, Joséphine Berry

« Prière d’enquêter » revient ce soir dès 21h10 sur France 3.