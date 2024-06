Quotidien du 25 juin 2024 : les invités de Yann Barthès ce soir

Publicité





Quotidien du 25 juin 2024, les invités – Ce mardi soir et comme chaque jour sur TMC, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un nouveau numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h25 sur TMC ou sur myTF1 pour le replay.







Quotidien : les invités du 25 juin 2024

➤ Nora Hamzawi, du 14 au au 18 janvier 2025 à l’Olympia, et pour le film « Les pistolets en plastique » au cinéma mercredi

Synopsis du film : Léa et Christine sont captivées par l’affaire Paul Bernardin, un homme suspecté d’avoir assassiné toute sa famille avant de disparaître de manière énigmatique. Alors qu’elles se rendent sur les lieux du crime pour mener leur enquête, les médias rapportent l’arrestation de Paul Bernardin dans le nord de l’Europe.



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mardi 25 juin 2024 à 19h25 sur TMC.