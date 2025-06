« Les mystères de l’amour » : pourquoi la série est déprogrammée ce dimanche 29 juin ?

Publicité





Mauvaise nouvelle pour les fans de la série « Les mystères de l’amour » : l’épisode inédit initialement prévu ce dimanche 29 juin 2025 ne sera pas diffusé sur TMC. La chaîne a décidé de déprogrammer exceptionnellement la série culte pour laisser place à la finale de l’Euro de basket féminin, qui opposera l’Espagne à la Belgique, un événement sportif attendu par de nombreux téléspectateurs.











Publicité





Cette décision de TMC s’explique par l’importance de la rencontre, qui sera retransmise en direct dès 19h20. La chaîne du groupe TF1 souhaite ainsi offrir à ses téléspectateurs un grand moment de sport féminin, en soutien à la popularité croissante du basket.

Pas de panique pour les fidèles de la bande d’Hélène et Nicolas : l’épisode inédit sera reporté au dimanche 6 juillet 2025 à l’horaire habituel. Et pour les plus impatients, il est d’ores et déjà disponible en avant-première sur la plateforme TF1+ Premium en cliquant ici.

En attendant le retour des aventures amoureuses et rocambolesques de vos héros préférés, rendez-vous ce dimanche pour vibrer devant la finale de l’Euro féminin de basket sur TMC !



Publicité