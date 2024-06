Secret Story Afrique : qui a été éliminé ? Abandon, retour et nouveaux secrets (prime du 22 juin 2024)

Publicité





Secret Story Afrique, prime du 22 juin 2024 – C’est un second prime riche en rebondissements de Secret Story Afrique qui avait lieu ce samedi soir.











Publicité





En effet, Marlène, éliminée plus tôt cette semaine car elle avait le paludisme, est finalement revenue dans l’aventure, à la surprise générale !

De nouveaux secrets ont été dévoilés : « Je vois l’avenir », J’ai pesé jusqu’à 170 kilos », et « J’ai survécu à un attentat ».



Publicité





Enorme rebondissement avec Tobias, qui a expliqué être malade et a choisi d’abandonner et de quitter la maison des secrets.

Et alors que Beriche, Kaaty et Maimouna étaient nominées, le public a voté et avait choisi d’éliminer Bériche. Mais suite à l’abandon de Tobias, son élimination a été annulée. Mais Bériche est nominée d’office pour la semaine prochaine !

La liste des secrets

Voici la liste des secrets mise à jour après ce prime.

– Je suis le seul survivant d’un crash d’avion

– Je suis le gardien du trésor : Ak-Ram

– Nous sommes un faux couple : Bernika et Ange

– Je suis l’un des plus beaux mannequins du monde

– Le chasseur du trésor : Tobias

– Je suis une wag (femme de footballeur)

– Nous sommes jumeaux (Grâce et Gloire)

– Nous sommes jumelles (Ma et Mota)

– J’ai survécu à un attentat

– J’ai pesé jusqu’à 170 kilos

– Je vois l’avenir