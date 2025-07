Secret Story du 3 juillet 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du jeudi 3 juillet 2025











Romy a une mission pour la journée, elle ne doit pas cuisiner. Et les habitants découvrent que le téléphone rouge est grillagé et placé sous cadenas. La Voix donne la clé à Aïmed ! Les habitants perdront 50 euros à chaque appel à non décroché, qui iront dans la cagnotte d’Aïmed ! Et pour valider sa mission, Aïmed devra déverrouiller le cadenas et enlever le grillade sans qu’on le voit !

Aïmed enlève le cadenas mais il se précipite quand le téléphone sonne. Il gagne 2.000 euros mais beaucoup doutent de lui.

Anita décide de faire un pacte avec Noah, elle lui fait promettre de ne pas se faire de mal. Il a peur à l’approche du prime et de la supercherie.



Place à la confrontation bidon entre Célia et Aïmed. Et juste après, la Voix offre un indice à Anita sur Aïmed en échange de 2.000 euros. Elle voit des gants. Elle partage l’info avec Noah.

Adrien peut gagner un buzz gratuit, il doit en contre partie révéler un indice sur Pimprenelle ou Aïmed. Il choisit Aïmed. Les habitants découvrent l’indice : un verre en cristal ! Anita va directement buzzer. Elle pense avoir trouvé le secret d’Aïmed : il est le gardien des secrets du mur de la transparence !

Marianne déclenche l’alarme des secrets : elle pense avoir trouvé le secret de Romy et Mayer. Elle pense qu’ils sont en couple. Après confrontation, elle confirme. Et à l’heure de la révélation, elle découvre que c’est raté.

Place à la confrontation entre Anita et Aïmed. Elle valide et lors de la révélation, Anita découvre qu’elle a découvert le secret d’Aïmed ! Elle remporte l’intégralité de sa cagnotte.

Place à la soirée des nominations.

