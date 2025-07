Ici Tout Commence spoiler : Souleymane sous le choc (vidéo épisode du 8 juillet)

Publicité





Ici tout commence spoiler – La vérité sur la grossesse de Kelly va faire l’effet d’une bombe pour Souleymane dans votre feuilleton culinaire de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jour, alors que Rose et Marc viennent lui parler, Souleymane déborde de colère…











Et pour cause, tout le monde lui demande d’assumer la grossesse de Kelly, qui doit accoucher dans un mois et demi. Mais absolument personne ne se soucie de savoir comment lui il va ! Apprendre du jour au lendemain qu’il va devenir papa dans moins de deux mois, c’est une nouvelle qui le bouleverse…

Souleymane envoie balader Rose et s’en va…

