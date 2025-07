Un Si Grand Soleil du 4 juillet : Yann fait une rencontre, Akim commet un meurtre ! (résumé épisode 1693 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 4 juillet 2025, spoiler résumé de l’épisode 1693 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 4 juillet 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Lucas apprend qu’Alix a été relâchée, il est bouleversé et en colère. Emma lui rappelle qu’elle sera poursuivie pour le fait de n’avoir rien dit mais il est normal qu’elle soit relâchée pour un crime qu’elle n’a pas commis. Lucas se sent incompris, Emma lui conseille de parler à un psy.

Alix retrouve Claudine, encore sous le choc de ce que Bertrand a fait. Claudine lui explique qu’elle devrait prendre du sursis pour dissimulation de faits. Alix la remercie de ne pas l’avoir lâchée, elle a de la chance de l’avoir. Alix veut nettoyer son karma, elle aimerait que Lucas la pardonne.



Lucas est avec sa mère, elle est contente qu’il ait récupéré son travail à la paillote. Et elle est fière de lui, il a découvert la vérité. Lucas lui reproche de ne jamais avoir cherché son père, et surtout d’avoir tout dit au mari d’Alix à l’époque. Il la tient pour responsable de la mort de Guillaume, elle est choquée et le trouve injuste. Il lui dit de retourner à Paris.

Akim appelle encore Margot, il a réservé un resto à Sète ce week-end. Margot lui annonce au téléphone qu’ils vont s’arrêter là, elle préfère rompre ! Akim est sous le choc. Elle raccroche sans explication.

Akim retrouve la galerie, Ulysse et Bilal l’attendaient. Ils tenaient à l’accueillir, Alix est émue. Ulysse veut reprendre le travail, Bilal est contre. Ulysse lui dit qu’il déprime dans son canap mais Alix lui dit que Bilal a raison, l’important c’est sa santé. Ulysse lui parle de son entrevue avec Lucas, Alix le défend… Alix accepte de le reprendre mais assis.

Johanna est à la gare. Elle reçoit un message de Yann avec une photo de leur mariage. Pendant ce temps là, Yann défait les bagages qu’il avait prévu pour leur voyage de noces… Il appelle Hugo. Il l’informe que Johanna a annulé. Il est déçu, Hugo lui propose de boire un verre.

Muriel retrouve son amie, Lucie Lecoeur (la psy de Ludo, incarnée par Julia Gallaux). Muriel se confie sur Eliott, qui a failli la frapper… Pendant ce temps là, Ludo fait un footing sur la plage. Lucie demande à Yann de les prendre en photo. Mais Yann fait tomber le téléphone, l’écran se fissure ! Il propose de payer la réparation, Lucie dit avoir un patient et ne pas avoir le temps. Elle lui demande son numéro pour l’appeler une fois la réparation faite. Quand Yann s’en va, elle avoue à Muriel avoir menti pour avoir son numéro, elle a flashé sur lui…

Nicolas vient voir Alix à la galerie. Il est désolé mais Alix lui reproche de l’avoir abandonnée et ne pas être venue la voir en prison, elle lui demande de dégager. Elle vient ensuite parler à Lucas aux Sauvages. Lucas lui reproche toujours d’avoir su que son père était mort et de ne rien avoir dit. Alix est désolée, Lucas lui dit qu’il ne lui pardonnera jamais.

Akim innonce Margot d’appels, elle ne décroche pas. Elle annonce à Cécile qu’elle a annoncé à Akim sa décision de rompre. Elle s’en veut d’avoir fait ça par téléphone… Pendant ce temps là, Akim est en voiture, direction Montpellier…

Et dans l’épisode 1694 : Akim débarque à Montpellier et part totalement en vrilles. Il s’en prend à Margot le soir à sa sortie du cabinet GBL. La police doit intervenir, ça tourne mal et Akim tire sur Thierry ! De son côté, Yann retrouve Lucie et le courant passe très bien… Elle le drague et il lui met un stop : il est marié et très amoureux. Mais il n’a pas la moindre nouvelle de Johanna…

