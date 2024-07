« Bleu, blanc, or : nos 100 chances de médailles » : votre soirée des JO ce soir sur France 2 (23 juillet)

Publicité





« Bleu, blanc, or : nos 100 chances de médailles », c’est la grande soirée qui vous attend ce soir, mardi 23 juillet 2024, sur France 2. La chaîne lance « Bleu, blanc, or », une émission inédite qui donne le coup d’envoi des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Diffusée en direct depuis le plateau du Trocadéro, elle sera présentée par Laurent Luyat et Cécile Grès.





A découvrir dès 21h10 sur France 2 mais aussi en avant-première, streaming vidéo et replay sur France.TV.







« Bleu, blanc, or : nos 100 chances de médailles », présentation

« Bleu, blanc, or » mettra à l’honneur les athlètes français qui rendront les Jeux de Paris 2024 mémorables. Les téléspectateurs pourront suivre les pronostics des journalistes de la rédaction pour chaque discipline et évaluer les chances de médailles des Bleus. Un compteur visible tout au long de l’émission permettra de suivre l’évolution des prévisions.

Des artistes (chanteurs, comédiens, humoristes) partageront des moments privilégiés avec les athlètes qualifiés pour les Jeux sur leur lieu d’entraînement, offrant un aperçu des coulisses de leur préparation intense et des instants uniques.



« Bleu, blanc, or » sera le rendez-vous incontournable pour vivre les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Une émission riche en émotions, rencontres et informations, pour ne rien manquer de cet événement sportif mondial.

France Télévisions proposera également une deuxième émission « Bleu, blanc, or » en direct du Club France à la Villette le 27 août, pour célébrer les athlètes français des Jeux Paralympiques, qui se dérouleront du 28 août au 8 septembre 2024.