HPI du 25 juillet 2024 : vos épisodes ce soir sur TF1

HPI du 25 juillet 2024 – Ce soir et comme tous les jeudis de l’été, « HPI » est en mode rediffusions. Au programme ce soir, trois épisodes des saisons 1 et 2.





HPI du 25 juillet 2024 : vos épisodes ce soir

Saison 1 épisode 1 « Vents d’Ouest » : Morgane, 38 ans, élève seule ses trois enfants et jongle avec ses deux ex ainsi que ses divers crédits. Son QI de 160 complique souvent sa vie. Cependant, tout bascule lorsqu’on lui propose un poste de consultante pour la police, malgré sa forte aversion pour les forces de l’ordre. À la DIPJ de Lille, l’enquête sur le meurtre d’Antoine Levasseur est presque bouclée. Sa femme, Jeanne, disparue, est la principale suspecte. Mais Morgane Alvaro, femme de ménage au commissariat dotée d’un QI exceptionnel, n’est pas d’accord : elle considère Jeanne comme une autre victime. En le faisant savoir aux enquêteurs, Morgane leur prouve qu’ils font fausse route. Impressionnés par ses compétences, ils la recrutent comme consultante sur l’affaire. Le commandant Karadec, très rigoureux, doit désormais collaborer avec cette mère célibataire au caractère bien trempé et au sérieux problème avec l’autorité…

Saison 1 épisode 2 « Coutume malgache » : Benjamin Winckler est retrouvé noyé dans la baignoire d’une chambre d’hôtel apparemment verrouillée de l’intérieur ! Le mystère s’épaissit lorsque les enquêteurs découvrent que la victime avait usurpé l’identité d’un homme bien vivant. La perspicacité de Morgane sera essentielle pour résoudre cette énigme. Malgré les difficultés de Karadec à supporter ses excentricités, elle a accepté de rejoindre l’équipe en échange de la réouverture de l’enquête sur la disparition de Romain, son ex-petit ami et père de sa fille aînée, Théa.



Saison 2 épisode 4 « Enfant de » : Le corps de Valentin Bélliard, 17 ans, est retrouvé calciné dans la grange de ses parents, et l’enquête s’oriente vers un accident. Mais pour Morgane, il s’agit clairement d’un meurtre. Valentin menait une double vie : un appartement secret, une petite amie mystérieuse et un autre emploi. Que cherchait-il à cacher ? Tandis que Morgane cherche une nouvelle maison avec Ludo et que la brigade est en émoi à propos de l’identité de la nouvelle petite amie de Karadec, les enquêteurs devront élucider cette affaire complexe.