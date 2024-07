Ici tout commence du 22 juillet : les Louvin en fuite et recherchés (résumé + vidéo épisode 973 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 22 juillet 2024, résumé et vidéo extrait épisode 973 – Tout le monde s’est réfugié à l’institut alors que les Louvin sont en fuite ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Cléo est interrogée par la gendarmerie…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 22 juillet 2024 – résumé de l’épisode 973

Alors que les Louvin sont en fuite et toujours introuvables, la gendarmerie interroge Cléo en prêtant attention à chaque détail. La situation est d’autant plus préoccupante que les parents de Cléo sont armés, ce qui accentue l’inquiétude générale. La jeune fille paraît désemparée face à cette situation. Et la capitaine assure à Jasmine et Rose qu’ils vont surveiller l’institut.

Pendant ce temps là, Jasmine s’embarque dans des retrouvailles improbables… Et à défaut de garde-malade, Lionel devient coach. Au désespoir de Souleymane, Antoine a du mal à couper le cordon…



Publicité





A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : gros clash, Souleymane se bat avec… (vidéo épisode du 23 juillet)

Ici tout commence du 22 juillet 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.