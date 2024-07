Plus Belle La Vie du 22 juillet 2024 : Blanche fait une révélation choc (résumé + extrait vidéo épisode 140 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 22 juillet 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 140 de PBLV – Les choses se corsent pour Blanche dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Elle doit s’expliquer au commissariat et même Luna la croit coupable…

Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 22 juillet 2024 – résumé de l’épisode 140

Luna et Eric s’inquiètent pour Blanche, qui est au commissariat. Ils se demandent si elle est liée au trafic de faux papiers. Au commissariat, Blanche est interrogée par Jean-Paul. Le carton qu’elle avait était rempli de livres au nom de Carol Storm, et il se trouve que c’est aussi le nom utilisé dans l’adresse email du contact de Christina pour les faux papiers ! Blanche nie tout lien avec le trafic, affirmant qu’elle ignorait l’existence de cet email. Boher ne la croit pas. Blanche explique à Jean-Paul que Carol Storm est son pseudonyme d’écrivain.

Jean-Paul parle à Patrick du pseudonyme de Blanche, Carol Storm. Patrick explique qu’il s’agit de « dark romance », un genre très populaire parmi les jeunes. La commissaire les surprend alors que Patrick lit le résumé du livre… Plus tard, Blanche veut parler à la commissaire de l’arrestation de Christina, expliquant que la fausse carte d’identité était une question de survie. Méline comprend mais ne peut rien faire.

Au commissariat, Méline, Patrick et Jean-Paul soupçonnent Blanche. Ils ont besoin de preuves solides. Pendant ce temps, Luna reproche à Blanche de ne pas lui avoir parlé de sa seconde activité. Blanche parle de ses livres, mais Luna parle des faux papiers et mentionne la petite imprimante découverte ! Blanche semble sous le choc…



Ariane retrouve Zoé dans la rue et lui rappelle qu’elle lui a demandé de lâcher l’affaire avec Morgane, ajoutant que cela frôle le harcèlement de l’attendre près du commissariat. Ariane pense que Morgane dénoncera Zoé si elle découvre pour Robbie. Zoé est perdue et pense constamment à Morgane. Ariane lui conseille de l’oublier. Plus tard, Ariane aborde Morgane, lui disant que son histoire avec Zoé doit s’arrêter. Morgane affirme qu’il ne s’est rien passé et qu’elle a mis un stop direct. Ariane lui demande de ne pas laisser Zoé espérer, mais sans lui faire de mal.

Morgane retrouve Zoé au Mistral et lui assure une fois de plus que c’est fini entre elles, qu’elle est hétéro et amoureuse de Jules. Zoé lui fait une déclaration, mais Morgane frappe fort en disant que ça la dégoûte. Jules arrive et croise Zoé… Morgane avoue à Jules qu’elle a déconné, lui parle du baiser et explique que Zoé s’est montée la tête. Jules est sous le choc.

Babeth est avec Aurore et Raphaël au Mistral, et Léa lui reproche de les avoir laissés devant la tablette. Babeth doit partir faire une injection, et Léa emmène les enfants au parc… Au parc, Aurore demande à parler à Léa, qui reçoit un appel et ne surveille plus Raphaël. Il disparaît… Quelques minutes plus tard, quelqu’un le ramène. Il était caché derrière un buisson. Léa le gronde quand Babeth arrive, détendue et pas du tout inquiète.

VIDÉO Plus belle la vie du 22 juillet 2024 – extrait vidéo

