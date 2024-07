Un Si Grand Soleil du 10 juillet : Florent en larmes, il craque (résumé et vidéo épisode 1425 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 10 juillet 2024, spoiler résumé de l’épisode 1425 en avance – Que va-t-il se passer demain dans le prochain épisode de votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 10 juillet 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Achille lit des articles sur Christophe pendant son petit déjeuner. Cécile mentionne qu’elle sera en vacances dans un mois, ce qui leur permettra de passer du temps ensemble. Achille n’est pas motivé pour consulter un psychologue, car il est triste après la perte de son père. Il remarque que beaucoup de gens considèrent Christophe comme un héros, ce qui inquiète de plus en plus Cécile.

Les interrogatoires de Jonathan Lebel n’aboutissent à rien, et la police n’a aucune preuve de trafic de drogue. Les perquisitions ne révèlent rien non plus. Élise doute que Stéphanie n’était pas au courant de quelque chose. Becker décide de la mettre sur écoute pour en avoir le cœur net. Pendant ce temps là, Noura cherche son ordinateur, mais Stéphanie lui dit qu’il est en réparation après l’avoir fait tomber. Noura accuse Stéphanie de lui mentir et en est agacée.



Noura rejoint ses amis Tom et Tiago, qui remarquent qu’elle ne va pas bien. Elle leur dit qu’elle ne veut pas en parler. Tiago avoue qu’il a des vues sur Robin, et Noura l’encourage à tenter sa chance. Tom est surpris d’apprendre que Robin est bisexuel. Robin passe son bac de français, et Tiago lui envoie un petit mot d’encouragement. Maeva est nostalgique de quitter le lycée et craint de perdre les liens avec ses amis. Louis pense qu’ils resteront en contact, et Thaïs est confiante sur son oral.

Le juge Laplace informe Jonathan qu’il n’évitera pas la prison. Il est déféré. Pendant ce temps là, Florent appelle Claire pour le dîner chez Janet et Clément, mais Claire, fatiguée, préfère rester seule et tranquille.

Robin est satisfait de son oral et heureux d’être en vacances. Il annonce à Tiago qu’il est accepté à la faculté de droit de Lille, mais reste en liste d’attente à Montpellier. Tiago propose de se retrouver pour un coucher de soleil, mais Robin veut inviter d’autres amis. Kira appelle Thaïs pour confirmer sa présence à la fête de fin de bac chez Robin. Les parents de Robin voulaient organiser la fête, mais Robin préfère la faire ailleurs.

Florent vient seul au barbecue de Janet et Clément, expliquant que Claire n’est pas venue car elle a mal à la tête. Il estime que Becker s’acharne sur Stéphanie, tandis que Clément pense qu’elle n’est pas si innocente. Sabine, inquiète pour Florent, le trouve en train de boire. Florent lui confie que son couple est en difficulté, fond en larmes et dit qu’il est en train de perdre Claire. Sabine le réconforte…

Flore trouve Tiago déprimé après avoir été rejeté par Robin. Elle lui conseille d’exprimer ses sentiments, affirmant qu’il vaut mieux avoir des remords que des regrets.

