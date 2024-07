Un Si Grand Soleil spoiler : Alain entre la vie et la mort, Catherine responsable ? (résumé épisode du 22 août 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler, épisode 1453 épisode du 22 août 2024 – Alain va se retrouver entre la vie et la mort dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques semaines, alors qu’il vient de se marier avec Elisabeth, Alain s’écroule pendant la réception et il est hospitalisé d’urgence.











Alain entre la vie et la mort

A l’hôpital, Elisabeth est effondrée mais peut compter sur le soutien de Flore et Tiago, eux aussi très inquiets. Alain est pris en charge par Evan, il explique à Elisabeth que son coeur bat trop vite mais il ne sait pas ce qu’il a…

Plus tard, Alain est en détresse respiratoire. Il est intubé et placé dans un coma artificiel.

Catherine responsable

Catherine annonce à Laurine qu’Alain s’est écroulé pendant le mariage et que ça avait l’air grave. Laurine s’inquiète pour Alain et Catherine ne comprend pas. Elle pensait que ça la réjouirait… Mais Laurine n’a rien contre Alain, qu’elle respecte et considère comme un bon médecin. Elle comprend que Catherine est certainement responsable.



A l’hôpital, Elisabeth demande à Janet à ce que Laurine ne puisse pas approcher Alain car elle la déteste. Janet lui assure que ça sera respecté.

Hugo traque un nouveau tueur en série

Hugo est sur la piste d’un nouveau tueur en série, qui cible des gens sur une appli de rencontres… Et Evan va justement sur cette appli dans le dos de Chloé…

