Zone Interdite du 2 juillet : sommaire du numéro ce soir sur M6

Zone Interdite du 2 juillet 2024 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce dimanche soir sur M6 avec un nouveau numéro du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir il a pour thème « Populaires, festifs et déjantés : au cœur des plus grands festivals de l’été ».





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou sur 6Play pour le replay.







Zone Interdite du 2 juillet « Populaires, festifs et déjantés : au cœur des plus grands festivals de l’été »

Ils rythment chacun de nos étés et font vibrer des centaines de milliers de spectateurs : l’incontournable Vieilles Charrues, le déjanté Hellfest, et le Printemps de Bourges qui lance la saison. Les plus grands festivals de musique de l’année nous ont ouvert leurs portes.

Avec 350 000 visiteurs, 80 concerts en 5 jours, et les plus grandes stars françaises et internationales, les Vieilles Charrues sont un événement incontournable. David ne manquerait ce rendez-vous pour rien au monde. Chaque année, lui et une soixantaine de membres de sa famille et ses amis prennent la direction de Carhaix-Plouguer en Bretagne. Trois générations se retrouvent pour l’événement, malgré des goûts musicaux différents. Cependant, ils s’accordent tous sur deux artistes : Bigflo et Oli. Ces jeunes rappeurs, très attendus, ont accepté la présence de nos caméras durant tout le festival, depuis le bus de leur tournée jusqu’à l’intimité de leur loge, et enfin sur scène devant 70 000 spectateurs ! Eric, l’intendant du festival, veille à satisfaire les demandes les plus excentriques des stars, qu’il s’agisse d’une loge toute noire, de jus de choucroute ou de roses avec des tiges de douze centimètres.



Le Printemps de Bourges, avec ses 200 000 visiteurs et une trentaine de concerts, est l’un des festivals emblématiques de la musique française. Pendant cinq jours, têtes d’affiche et nouveaux talents se succèdent. Cette année, Mika est particulièrement attendu. Louison et ses copines, fans inconditionnelles, ont parcouru plus de 500 km pour le voir et espèrent monter sur scène avec lui. Elles ont élaboré une stratégie pour se faire remarquer au milieu de la foule. Parviendront-elles à leurs fins ?

En quelques années, le Hellfest près de Nantes (Loire-Atlantique) est devenu le rendez-vous incontournable des fans de musiques extrêmes : hard rock, heavy metal, punk metal. Avec 240 000 visiteurs, le festival attire des spectateurs de toute la France. Déguisements démoniaques et maquillages gothiques font partie de l’ambiance déjantée. Stéphany et sa fille Anna-Sophia, 17 ans, sont des habituées avec neuf participations. Nous les avons suivies durant quatre jours intenses, entre concerts mouvementés, concours étranges à la nuit tombée et boîte de nuit surprenante. Les organisateurs misent gros sur le merchandising, espérant que leur gigantesque espace dédié rapportera suffisamment pour assurer la programmation de l’édition suivante.

