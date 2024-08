« Ado à coacher, père à séduire » : votre téléfilm ce 30 août sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Ado à coacher, père à séduire » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 30 août 2024 – Ce vendredi après-midi et comme chaque jour TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Ado à coacher, père à séduire ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Ado à coacher, père à séduire » : l’histoire, le casting

Jon, un architecte séduisant et récemment veuf, s’installe dans une nouvelle ville avec sa fille Hanna, juste avant la rentrée scolaire. Lorsqu’il se rend au lycée pour l’inscrire, il rencontre madame Burke, la coach des cheerleaders, et son assistante Tiphanie. Cette dernière tombe immédiatement sous son charme, bien que Jon ne semble guère la remarquer. Résolue à le séduire, Tiphanie est prête à tout pour y parvenir, allant même jusqu’à éliminer quiconque tenterait de la ramener à la raison.

Avec : Corin Nemec (Jon), Vivica A. Fox (La coache Burke), Tara Reid (La coache Hughes), Madi Burton (Hanna)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Triple alliance mortelle ».

« Triple alliance mortelle » : l’histoire et le casting

Sharline, Jessie, et Annabelle, trois amies en dernière année de lycée, font partie de l’équipe des cheerleaders sous la direction de mademoiselle Evergreen, leur coach. Leur vie insouciante bascule le soir du bal de fin d’année. Jessie découvre son petit ami en train de trafiquer ses notes dans le serveur de l’école, ce qui la prive d’une place dans la prestigieuse université qu’elle convoitait. Annabelle, de son côté, attend désespérément l’arrivée de son petit ami étudiant, censé venir de Boston, mais il ne se présente pas. Quant à Sharline, elle assiste, impuissante, à son amoureux en train d’embrasser une autre fille sous ses yeux.

Avec : Shaylaren Hilton (Sharline), Carrie Schroeder (Marcia), Le’Priesh Roman (Jessie), Jazlyn Nicolette Sward (Annabelle)