« Champagne » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur M6 (28 août 2024)

« Champagne » : histoire et interprètes du film inédit d'M6 ce soir, vendredi 23 août 2024 – Ce mercredi soir, M6 diffuse le film inédit « Champagne ». Un film réalisé par Nicolas Vanier avec Elsa Zylberstein et François-Xavier Demaison dans les rôles principaux.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou sur M6+ via sa fonction direct.







« Champagne » : le synopsis

Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se connaissent depuis plus de 30 ans. Ni les mariages ni les enfants n’ont réussi à les séparer, et ce week-end, le groupe de quinquagénaires se retrouve en Champagne pour célébrer l’enterrement de vie de garçon de Patrick, le dernier célibataire de la bande. Cependant, l’arrivée inattendue de la future mariée crée des remous parmi eux… Au cœur de ce magnifique vignoble, entre éclats de rire, disputes et réconciliations, les tensions refont surface. Car en amitié, il n’y a pas que le champagne qui fait des bulles !

Interprètes et personnages

Avec Elsa ZYLBERSTEIN (Romane), François-Xavier DEMAISON (Jean), Éric ELMOSNINO (Guillaume), Stéphane DE GROODT (Patrick), Sylvie TESTUD (Joanna), Valérie KARSENTI (Céline), Stéfi CELMA (Irina), Marie Julie BAUP (Marie)



VIDEO bande-annonce