Demain nous appartient du 9 août : Nordine et Damien dans un état grave ! (résumé + vidéo épisode 1745 en avance)

Demain nous appartient du 9 août 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 1745 de DNA – Raphaëlle est hospitalisée et terrifiée ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et Martin culpabilise alors que Timothée identifie la prochaine cible…





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1







Demain nous appartient du 9 août 2024 – résumé de l’épisode 1745

Sungam a fait deux nouvelles victimes : Damien et Nordine. À l’arrivée de Martin et Lisa sur place, le temps presse ! Ils sont inconscients et respirent un gaz toxique ! Le lendemain à l’hôpital Saint-Clair, Aaron explique à Martin, Audrey et Philippine que leur pronostic vital n’est pas engagé mais leur état reste préoccupant. Philippine ne comprend pas ce que son fils faisait sur le terrain et menace Martin de porter plainte !

Suivant les conseils de Timothée, Martin choisit de confier la direction de l’enquête à quelqu’un d’autre. De son côté, Jack s’associe à Rayane pour organiser quelque chose de spécial. Quant à Mona, rien ne peut l’empêcher lorsqu’il s’agit de séduire…



VIDÉO Demain nous appartient du 9 août – extrait de l’épisode

