Un si grand soleil spoiler : le mariage d’Alain et Elisabeth (vidéo épisode du 21 août 2024)

Un si grand soleil spoiler épisode du 21 août 2024 – C’est bientôt le grand jour pour Alain et Elisabeth dans votre série quotidienne de TF1 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, ces deux là se disent oui !











Elisabeth et Alain arrivent, sous les yeux de la famille et des amis. Flore et Tiago bien sûr, mais aussi Janet et Clément, ou encore Muriel. A l’écart, Boris est aux côtés de sa mère, Catherine, qui applaudit sans entrain…

Flore avoue à son fils qu’elle est émue tandis que Muriel échange un regard avec Boris… Pendant ce temps là, Catherine prépare sa vengeance et on peut dire que ça va venir gâcher le mariage…

VIDÉO Un si grand soleil spoiler, extrait de l’épisode 1452 du 21 août 2024

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv

