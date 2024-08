Un Si Grand Soleil spoilers : drame pour Evan, Laurine ment, les résumés jusqu’au 6 septembre 2024

Publicité





Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 6 septembre 2024 – Que va-t-il se passer au début du mois prochain dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 2 au vendredi 6 septembre 2024.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





On peut déjà vous dire que c’est un drame qui attend la famille Cresson. En effet, alors qu’Evan est prêt à tromper Chloé et est inscrit sur une appli de rencontres, il va mystérieusement disparaitre alors qu’il se rend à un date… C’est un tueur en série qui s’en prend à lui et Chloé n’est pas au bout de ses surprises ! Pour la police, retrouver Evan est une priorité. Mais y arriveront-ils à temps ?

Quant à Laurine, elle a sauvé Alain mais ment sur la façon dont elle a trouvé à quoi il a été empoisonné. Elle protège sa mère, qui va de plus en plus mal et sombre petit à petit… Et Alix regrette son histoire avec Nicolas, elle veut tenter de recoller les morceaux.



Publicité





Un si grand soleil spoilers les résumés du 2 au 6 septembre 2024

Lundi 2 septembre 2024 (épisode 1459) : Si tout le monde semble convaincu par le mensonge de Laurine, Elisabeth elle, n’est pas dupe. De son côté, Evan organise un mystérieux programme pour sa soirée.

Mardi 3 septembre 2024 (épisode 1460) : Evan n’étant pas rentré depuis la veille, Chloé s’inquiète. De son côté, Catherine semble perdre pied.

Mercredi 4 septembre 2024 (épisode 1461) : En fouillant dans les affaires d’Evan, Chloé découvre une nouvelle facette de son mari. Alix elle, se rend compte qu’elle n’arrive pas à oublier Nicolas.

Jeudi 5 septembre 2024 (épisode 1462) : Chloé a l’impression que la police lui cache quelque-chose. Quant à Boris, il réalise la gravité de l’état de sa mère.

Vendredi 6 septembre 2024 (épisode 1463) : Tandis qu’Alix tente de reconquérir Nicolas, l’équipe de Becker imagine une stratégie insolite pour retrouver Evan.

Un si grand soleil spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 19 au 23 août 2024 en cliquant ICI

du 26 au 30 août 2024 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.