« Arnaque à la grossesse » : votre téléfilm ce 19 septembre sur TF1 (histoire, interprètes)

« Arnaque à la grossesse » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 19 septembre 2024





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Arnaque à la grossesse » : l’histoire, le casting

Julia, graphiste, traverse une période difficile. Après avoir perdu son emploi et rompu avec son petit ami, elle se retrouve impliquée dans une escroquerie liée à la grossesse après avoir rencontré Alana, une jeune femme célibataire avec des difficultés financières similaires aux siennes…



Avec : Greta Carew-Johns (Julia), Ruth Bidner (Alana), Nick Preston (Drew), Amanda Wong (Celia Balzarini)

Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Mère porteuse pour star dangereuse ».

« Mère porteuse pour star dangereuse » : l’histoire et le casting

Pour Olivia, c’est le coup de grâce : en une seule journée, elle perd son emploi, son logement et son petit ami. Alors, quand son amie Cassidy lui propose de rejoindre le monde des célébrités à Los Angeles, elle n’hésite pas une seconde. Sa mission : devenir mère porteuse pour la célèbre Ava Von Richter et son mari, Hayden. Cependant, le couple est extrêmement protecteur de leur intimité, et Olivia se retrouve presque captive de leur emprise. Lorsque la situation dérape, elle doit tout faire pour protéger l’enfant qu’elle porte…

Avec : Mitchell Hoog (Ryan), Brianne Davis (Ava Von Richter), Carrie Wampler (Olivia Bolton), Carl Beukes (Hayden Von Richter)