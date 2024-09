Demain Nous Appartient spoiler : Jordan inquiet, Violette disparait ! (vidéo épisode du 16 septembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Les choses vont mal tourner pour Violette dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, la petite soeur de Charles et Damien va disparaitre !











Violette a disparu

Devant le lycée, Jordan attend Violette, inquiet. Elle est en retard et ne répond pas au téléphone… Il est très inquiet et se confie à Bastien, qui pense qu’elle sèche. Mais Jordan sait que ce n’est pas le genre de Violette. Il a peur qu’elle soit avec un autre mec, mais Bastien est convaincu que c’est impossible.

Octave les rejoint et les informe que Lilou ne viendra pas. Elle serait malade… Et si ces deux absences étaient liées et en rapport avec Sacha et Benoit ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1771 du 16 septembre 2024 : la disparition de Violette

