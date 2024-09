Enquête Exclusive du 8 septembre : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

Publicité





Enquête Exclusive du 8 septembre 2024, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il a pour thème « Enquête à Gaza : des vies en enfer ».





Enquête Exclusive du 8 septembre 2024 : votre émission en résumé

Ce conflit, interdit aux médias internationaux, a éclaté après les attaques du 7 octobre 2023 en Israël, perpétrées par le Hamas. En réponse, Israël a lancé des bombardements et des opérations terrestres sur Gaza, visant à neutraliser ce mouvement et à libérer les otages israéliens détenus.

Martine Laroche-Joubert, grand reporter, a documenté cette guerre à travers un reportage exceptionnel, avec l’aide de Shrouq Aila, une journaliste palestinienne. Vivant elle-même les horreurs du conflit avec sa petite fille, Shrouq raconte la tragédie des civils de Gaza, où 35 000 personnes, dont de nombreuses femmes et enfants, ont péri en moins d’un an selon l’ONU, bien qu’Israël conteste ces chiffres.



Ce documentaire révèle les souffrances quotidiennes des Gazaouis : errance, manque de nourriture, d’eau et de soins dans des hôpitaux endommagés par la guerre. 80 % des infrastructures médicales ont été touchées, rendant la survie de plus en plus difficile dans cette enclave surpeuplée de 360 km², où l’espoir de jours meilleurs semble hors d’atteinte.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.