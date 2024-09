La daronne : histoire et interprètes du film ce soir sur France 2 (29 septembre)

Publicité





« La daronne » c’est le film avec Isabelle Huppert rediffusé ce soir, dimanche 29 septembre 2024, sur France 2. Une interprète judiciaire franco-arabe de la brigade des Stups se retrouve à la tête d’un immense trafic de drogue.





A voir ou revoir dès 21h05 sur France 2 ou en streaming vidéo sur France.TV.







Publicité





« La daronne » : l’histoire

Patience Portefeux travaille régulièrement comme traductrice d’écoutes téléphoniques et interprète pour la police dans des opérations visant des trafiquants de drogue. Ses revenus lui permettent tout juste de subvenir à ses besoins et de payer avec difficulté l’EHPAD où sa mère est hébergée. Un jour, l’établissement la prévient qu’elle a accumulé plusieurs retards de paiement et menace d’expulser sa mère prochainement. C’est alors que, lors de l’écoute d’une conversation entre deux dealers, Patience a une idée.



Publicité





Le casting

Avec : Isabelle Huppert (Patience Portefeux), Hippolyte Girardot (Philippe), Farida Ouchani (Khadidja), Liliane Rovère (la mère de Patience), Rachid Guellaz (Scotch)

« La daronne » : la bande-annonce