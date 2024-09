« Mes deux maris » : votre téléfilm ce 23 septembre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Mes deux maris » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 23 septembre 2024 – Ce lundi après-midi et comme chaque jour TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Mes deux maris ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Mes deux maris » : l’histoire, le casting

Six mois après la mort de sa mère, Eliza découvre que son père a épousé Brooke, une femme beaucoup plus jeune que lui. Elle rejette cette nouvelle belle-mère et lui rend la vie difficile. Brooke, de son côté, dissimule ses véritables intentions. En réalité, elle complote avec son premier mari pour escroquer le père d’Eliza. Les choses se compliquent encore davantage lorsque Brooke apprend qu’elle est enceinte, et qu’Eliza, de plus en plus suspicieuse, décide de mener sa propre enquête sur le meurtre de sa mère.



Avec : Kabby Borders (Brooke), Isabelle Almoyan (Eliza), Jon Briddell (Dane), Muretta Moss (Carly)

Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Un baby-sitter trop séduisant ».

« Un baby-sitter trop séduisant » : l’histoire et le casting

Alors que la carrière de Lani, une jeune et séduisante cheffe cuisinière divorcée, prend son essor, elle se met à la recherche d’une baby-sitter pour son fils de 7 ans, Jaylen. Tous deux sont rapidement charmés par Morgan, un jeune homme aussi beau que prometteur, presque trop parfait pour être réel. Embauché, il devient vite incontournable dans leur quotidien. Cependant, lorsque Mercedes, l’assistante de Lani, découvre la véritable identité de Morgan, celui-ci n’hésite pas à l’éliminer pour préserver son secret.

Avec : Ashton Ayres (Jaylen), Joanne Jansen (Lani), Luke Charles (Sam), Michael Evans Behling (Morgan)