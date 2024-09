Plus Belle La Vie spoilers : une liaison secrète, un corbeau, les résumés jusqu’au 20 septembre 2024

Publicité





Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 20 septembre 2024 – Que va-t-il se passer à la fin du mois dans votre feuilleton de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 16 au vendredi 20 septembre 2024.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





On peut déjà vous dire que Blanche, Luna, Jennifer et Barbara sont victimes d’un corbeau qui les fait chanter ! Samuel mène l’enquête et les quatre femmes se sentent clairement en danger…

De son côté, Ariane est prise dans une liaison secrète. Avec son amant, ils tentent de se séparer mais la passion est trop forte.



Publicité





A la résidence, Mirta a un prétendant et Steve s’inquiète pour Apolline. A tel point qu’il décide de parler à Ulysse.

Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 16 au 20 septembre 2024

Lundi 16 septembre 2024 (épisode 170) : Alors qu’elles se pensaient hors de danger, un corbeau fait chanter les quatre amies. Par erreur, Jules et Morgane tombent sur un inquiétant colis. Les deux amants, quant à eux, tentent de mettre fin à leur liaison, mais le désir est trop fort.

Mardi 17 septembre 2024 (épisode 171) : Samuel refuse de lâcher l’enquête et suit une piste dangereuse. De son côté, Mirta reste frileuse face aux avances de son prétendant. Sur les conseils d’Eric, Thomas accepte finalement de faire un pas vers Gabriel.

Mercredi 18 septembre 2024 (épisode 172) : Entre Samuel et le corbeau, les quatre amies se retrouvent prises en étau. Inquiet pour Apolline, Steve va trouver Ulysse pour lui parler. Au Mistral, Kilian se fait démasquer, mais il trouve enfin quelqu’un pour lui venir en aide.

Jeudi 19 septembre 2024 (épisode 173) : Les policiers comprennent qu’ils sont menés en bateau dans leur enquête. De son côté, Zoé ne voit pas d’un bon œil la nouvelle liaison d’Ariane. Un échange de bons procédés est mis en place entre Aya et Kilian.

Vendredi 20 septembre 2024 (épisode 174) : Dans le groupe des quatre amies, l’une d’entre elle menace de craquer car la pression est trop forte. Toujours incapable de résister à la tentation, Ariane et son amant se retrouvent dans une situation compromettante. Mirta continue de se rapprocher de son prétendant.

Plus belle la vie spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Plus belle la vie, encore plus belle » :