66 minutes du 1er septembre 2024, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





66 minutes du 1er septembre 2024, sommaire et extrait vidéo

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Gaz hilarant : plus drôle du tout

Longtemps réservé aux soirées étudiantes, l’usage détourné du protoxyde d’azote, ou gaz hilarant, connaît une augmentation alarmante. Cela se reflète dans le nombre croissant d’accidents : moins d’une dizaine de cas répertoriés en 2018, contre plus de 450 incidents graves aujourd’hui. Les conséquences peuvent être graves : pertes de connaissance, paralysie des membres, et dans les cas les plus critiques, asphyxie pouvant mener à la mort. Ce gaz, utilisé dans les cartouches pour siphons à chantilly, est désormais inhalé à l’aide de ballons pour procurer une euphorie de courte durée, d’environ une minute. Pour tenter de freiner ce phénomène, la vente de ce produit est interdite aux mineurs depuis juin 2021, mais ces mesures semblent insuffisantes. Les victimes et leurs familles tirent la sonnette d’alarme.



🔵 Marcel Ravin, le prince créole de Monaco

Marcel Ravin est considéré comme l’un des chefs les plus talentueux de sa génération. À la tête du restaurant Blue Bay à Monaco depuis près de vingt ans, il y a obtenu deux étoiles Michelin. Sa cuisine, généreuse et empreinte de saveurs antillaises, met en avant des produits tels que la christophine, le manioc et l’igname, qu’il cultive dans son potager monégasque. Arrivé de sa Martinique natale en métropole à l’âge de 17 ans, avec des rêves plein la tête, Marcel Ravin n’aurait jamais imaginé un tel parcours. Aujourd’hui, il se lance dans une nouvelle aventure avec l’ouverture d’une table très intimiste dédiée aux dîners d’exception. Le chef a accepté de nous dévoiler les coulisses de ses cuisines et de partager des aspects de sa vie, marquée par quelques préjugés.

🔵 Police Scientifique : les secrets des experts

Les héros des séries policières… Impossible d’imaginer une scène de crime sans l’intervention des fameux « experts » ! La police scientifique française nous a ouvert ses portes. En France, 2 400 hommes et femmes appartiennent au prestigieux Service National de la Police Scientifique (SNPS). Comment ces agents d’élite sont-ils formés ? Comment parviennent-ils à analyser les traces de sang, la salive, les cheveux ou les balles ? Leur mission : recueillir des preuves irréfutables pour identifier les criminels et résoudre les enquêtes. Une immersion exclusive au cœur de ces « super policiers », reconnus pour leur expertise en France comme à l’international.

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Au cœur de l’hyper le moins cher de France

L’hypermarché Leclerc d’Harly, situé dans le département de l’Aisne, est le moins cher de France. Malgré l’inflation, ce magasin parvient à maintenir des prix jusqu’à 15 % inférieurs à la moyenne nationale. À l’occasion de la rentrée scolaire, période de forte affluence pour cet hypermarché, les promotions, affichages et animations battent leur plein. Qu’il s’agisse de l’alimentation, des fournitures scolaires ou de l’essence, certains clients n’hésitent pas à parcourir plusieurs dizaines de kilomètres pour faire leurs achats dans cet établissement, qui négocie directement ses tarifs avec les grossistes. Plongée au cœur de l’hypermarché qui résiste à l’inflation en cette période de rentrée.

