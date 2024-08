Plus Belle La Vie spoilers : la fin de l’enquête, le choix de Nisma, les résumés jusqu’au 6 septembre 2024

Publicité





Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu'au 6 septembre 2024 – Qu'est-ce qui vous attend début septembre dans votre feuilleton de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous avez hâte d'en savoir plus, c'est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 2 au vendredi 6 septembre 2024.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que la police va enfin mettre la main sur celui qui a tenté de tuer Thomas, mais aussi sur le tueur de Rossi. Et les policiers du Mistral finissent leur enquête sous le choc !

Pendant ce temps là, Nisma fait son choix concernant sa grossesse. Mais elle en parle à Apolline avant Steve… Et Barbara, Luna, Blanche et Jennifer partent pour une virée entre filles qui tourne mal !



Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 2 au 6 septembre 2024

Lundi 2 septembre 2024 (épisode 160) : Le coupable de la tentative de meurtre révèle ses motivations, mais refuse de reconnaître le meurtre qui a suivi. Au Mistral, Kilian ne parvient pas à prendre en charge une mission que lui a confiée Thomas.

Mardi 3 septembre 2024 (épisode 161) : Barbara invite Luna, Blanche et Jennifer à une virée dans le restaurant d’une amie cheffe. L’enquête sur le meurtre de Rossi trouve une conclusion, mais les policiers accusent le choc. Kilian, quant à lui, continue de s’enliser dans son blocage.

Mercredi 4 septembre 2024 (épisode 162) : Les quatre amies ont été suivies sans le savoir pendant leur virée. De son côté, Patrick commence à réaliser les déconvenues de sa nouvelle promotion. A la résidence, Nisma prend une décision qu’elle préfère partager avec Apolline qu’avec Steve.

Jeudi 5 septembre 2024 (épisode 163) : La virée des quatre amies tourne au drame : elles partagent désormais un terrible secret… Thomas, quant à lui, est persuadé que Riva a replongé, mais Léa lui fait une révélation inattendue. Au commissariat, Patrick est forcé de faire une mise au point.

Vendredi 6 septembre 2024 (épisode 164) : Luna, Blanche, Jennifer et Barbara sont inquiètes de découvrir que les policiers ouvrent une enquête. Au commissariat, Patrick a toujours du mal à trouver sa place. De son côté, Steve fait part à Nisma de ses intentions, mais la jeune femme botte en touche.

