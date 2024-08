Plus Belle La Vie spoilers : mensonge, disparitions, les résumés jusqu’au 13 septembre 2024

Publicité





Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 13 septembre 2024 – Que va-t-il se passer le mois prochain dans votre série quotidienne « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 9 au vendredi 13 septembre 2024.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que Kilian a pris dans ses mensonges alors que la police est confrontée à deux disparitions. Luna, Blanche, Jennifer et Barbara se renseignent discrètement sur l’enquête…

A la résidence, Mirta et Yolande organisent une formation aux premiers secours. Elles accueillent un nouveau : Robert Favre (Jérôme Anger), ancien marin-pompier de la ville de Marseille.



Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 9 au 13 septembre 2024

Lundi 9 septembre 2024 (épisode 165) : Toujours à la recherche du mystérieux disparu, les policiers suivent la piste d’une première suspecte. A la résidence, quelqu’un d’inattendu vient en aide à Kilian. Un malheureux événement convainc Mirta et Yolande d’organiser une formation premiers secours à la résidence.

Mardi 10 septembre 2024 (épisode 166) : La police avance sur une nouvelle piste dans l’enquête. Mais une taupe informe Luna, Blanche et Barbara qu’il s’agit non pas d’une, mais de deux disparitions. A la résidence, Robert vient donner la formation aux premiers secours et obtient de lourdes confessions.

Mercredi 11 septembre 2024 (épisode 167) : Les quatre filles n’ont pas d’autre choix que d’intervenir dans l’enquête, en toute discrétion. De son côté, Kilian est allé trop loin dans son mensonge : il est pris au piège. Apolline, quant à elle, mène de front son stage au cabinet et son concours.

Jeudi 12 septembre 2024 (épisode 168) : Dans l’enquête, un nouvel élément met les amies en joie, mais le danger n’est jamais loin. Au cabinet médical, la tension monte entre ceux que tout oppose. Par inadvertance, Steve fait une découverte inquiétante.

Vendredi 13 septembre 2024 (épisode 169) : Luna a un plan qui devrait éloigner les policiers pour de bon. De leur côté, les deux amants sont contraints pour leur santé à une petite virée loin du quartier du Mistral. A la résidence, Robert monte une supercherie pour aider Mirta.

