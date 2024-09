Un Si Grand Soleil Spoilers : Alex dérape, Claudine fait un sale coup, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 9 au 13 septembre 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 9 au 13 septembre 2024 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés de la semaine à venir. Attention, votre série passe sur France 3 dès lundi !





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut vous dire qu’Alex va servir d’appât sur l’application Affinita. Mais il va faire une bourde et laisser filer la principale suspecte !… Et Alex va tomber sous son charme… Jusqu’à risquer de se voir écarté de l’enquête.

De son côté, Manu fouine dans le passé d’Evan alors que Johanna s’apprête à faire sa fiv. Claudine apprend que Johanna est en plein parcours pma et compte bien s’en servir contre elle…



Dimitri se retrouve dans une situation délicate. Il perd le chien qu’il a enlevé ! Et l’article de Midi Libre fait grand bruit.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 9 au 13 septembre 2024

Lundi 9 septembre 2024 (épisode 1464) : Pour ne pas nuire à l’enquête de la police, Robin doit mentir à Tiago. De son côté, Dimitri voit sa nouvelle escroquerie tourner au fiasco.

Mardi 10 septembre 2024 (épisode 1465) : Claudine apprend une information privée dont elle pourrait se servir contre Johanna. De son côté, Manu creuse dans le passé d’Evan.

Mercredi 11 septembre 2024 (épisode 1466) : Alors que le temps est compté pour retrouver Evan, la stratégie de la police montre ses limites. Ludo et Elodie quant à eux se lancent dans un nouveau projet à deux.

Jeudi 12 septembre 2024 (épisode 1467) : Après avoir été éconduit par Rebecca, Charles découvre qu’elle voit quelqu’un. Hugo lui, tente de son côté de décrypter la mentalité du tueur.

Vendredi 13 septembre 2024 (épisode 1468) : Profitant de la situation, Claudine prépare un sale coup à Johanna. Quant à Alex, désormais impliqué personnellement, il fait tout ce qu’il peut pour rester sur l’enquête.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce du 9 au 13 septembre 2024

vidéo à venir

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.