Un Si Grand Soleil spoilers : Manu prêt à démasquer le tueur en série, les résumés jusqu’au 20 septembre 2024

Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 20 septembre 2024 – Que va-t-il se passer à la fin du mois dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis pour la semaine du lundi 16 au vendredi 20 septembre 2024 sur France 3.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que la police recherche toujours le tueur en série. Et Manu trouve le lien entre ses différentes victimes et se demande si le tueur ne souhaitait pas de venger d’Evan, qui aurait causé la mort d’un étudiant il y a 20 ans.

Et Alex va sur l’appli de rencontres dans le cadre de l’enquête et tombe sous le charme d’une certaine Céline. De son côté, Marc enquête du côté de Rebecca…



Un si grand soleil spoilers les résumés du 16 au 20 septembre 2024

Lundi 16 septembre 2024 (épisode 1469) : Le projet de bébé de Johanna et Yann fait ressurgir des souvenirs douloureux chez ce dernier. Côté enquête, Manu trouve un lien entre les différents meurtres : une ancienne affaire non résolue.

Mardi 17 septembre 2024 (épisode 1470) : Manu se demande si Evan n’a pas causé la mort d’un étudiant il y a 20 ans. Quant à Ludo, il se lance dans un nouveau projet en charmante compagnie.

Mercredi 18 septembre 2024 (épisode 1471) : Tandis que Charles cherche à en savoir plus sur la vie sentimentale de Rebecca, Alex passe plus de temps que nécessaire sur son appli de rencontre…

Jeudi 19 septembre 2024 (épisode 1472) : Maintenant que Céline n’est plus suspectée, Alex hésite à la recontacter. Quant à Johanna, elle commet une erreur et va devoir demander de l’aide… à Claudine.

Vendredi 20 septembre 2024 (épisode 1473) : Tandis que Marc enquête sur Rebecca, il réalise qu’ils ont une connaissance en commun. Alex lui, fait des confidences à Céline. Mais peut-il vraiment lui faire confiance ?

